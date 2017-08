La saison 2017-18 des Raptors commencera le 19 octobre, avec Toronto accueillant les Bulls de Chicago.

La NBA dévoilait lundi soir la totalité de son calendrier pour la saison à venir.

La saison sera lancée le 17 octobre, le coup d’envoi le plus hâtif depuis 1980. Seront en action les clubs qui ont croisé le fer en finale en juin, les Cavaliers et les champions, les Warriors. Cleveland va recevoir les Celtics de Boston, tandis que Golden State va accueillir les Rockets de Houston.

Le groupe de Dwane Casey va disputer un premier match à l’étranger le 23 octobre, à San Antonio.

Ce match face aux Spurs va donner le coup d’envoi du plus long voyage de la campagne pour les Raptors. Jusqu’au 3 novembre, ils joueront aussi à Oakland, Los Angeles (Lakers), Portland, Denver et Salt Lake City.

Le plus long séjour à la maison sera du 2 au 8 février (les visiteurs seront Portland, Memphis, Boston et New York).

Les Warriors seront dans la métropole ontarienne le 13 janvier, deux jours après les Cavaliers.

Jamal Murray et les Nuggets vont jouer à Toronto le 27 mars. Natif de Kitchener, Murray a souvent excellé la saison dernière, à sa première campagne dans la ligue.

Le 20 janvier, les Raptors vont rendre visite au Torontois Andrew Wiggins et au reste des Timberwolves. Le Minnesota sera de passage au Air Canada Centre le 30 janvier.

Bénéficiant d’une semaine de plus pour inclure toutes les rencontres, les artisans du calendrier ont éliminé les séquences de quatre matches en cinq jours, et ce pour la première fois dans l’histoire de la NBA.

En moyenne, les clubs devront composer avec 14,4 séquences de deux matches en deux jours. C’est un creux dans l’histoire du circuit, pour la troisième saison de suite.

Les équipes qu’on verra à NBC auront une journée de repos avant et après ces vitrines convoitées, dans le but d’éviter que des vedettes aient congé.

Le match des étoiles de la NBA sera présenté le 18 février au Staples Arena, à Los Angeles.