VICTORIAVILLE, Qc — Depuis qu’il a franchi la trentaine, Marc-Étienne Bussières va de succès en succès au point de s’imposer de plus en plus comme le joueur numéro un au Québec.

Le golfeur affilié au club Longchamp est conscient qu’il sera l’une des têtes d’affiche lorsque s’amorcera la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins, jeudi, sur les allées du club de golf Victoriaville.

Si les Ontariens Lee Curry et Eric Hawerchuk ont été les derniers champions de ce nouvel événement international au circuit Canada Pro Tour, Bussières s’est révélé, pour sa part, le meilleur Québécois des deux dernières présentations en terminant chaque fois au deuxième rang.

Dans le cas de Bussières, il n’est pas exagéré d’affirmer que la vie commence à 30 ans puisque sa deuxième place en 2016 est justement survenue le jour de son anniversaire de naissance. Quelques semaines auparavant, Bussières avait été sacré champion de la PGA du Canada.

Bussières n’est pas sans savoir que Dave Lévesque a été, en 2010, le dernier Québécois à remporter la Coupe Canada.

«Après le championnat de la PGA du Canada qui représente le plus bel accomplissement de ma carrière, devenir le premier à gagner l’Omnium du Québec et la Coupe Canada la même année serait tout un honneur», a affirmé Bussières.

Ce dernier se présente à Victoriaville après avoir gagné l’Omnium du Québec et terminé septième à la Classique Bâton Rouge.

Bussières donne l’impression de jouer son meilleur golf lors des tournois importants ou lorsque le calibre de jeu est plus relevé, comme en font foi son championnat national en 2016, sa récente victoire à l’Omnium du Québec, sa deuxième place au Tournoi des Maîtres et ses deux dernières prestations à la Coupe Canada.

«Je pense plutôt que c’est un pur hasard, quoi que j’ai toujours aimé ça lorsque la compétition est forte», a-t-il dit.

Bussières aura un autre défi de taille à relever cette semaine.

Dotée d’une bourse totale de 175 000 $, dont 30 000 $ destinés au champion, la Coupe Canada présentera le contingent le plus relevé de son histoire avec la présence d’une vingtaine de golfeurs américains, des meilleurs joueurs du Circuit Great Lakes Tour, de la PGA du Canada et de la crème de la scène québécoise. S’ajoutent pour la première fois, six des meilleurs joueurs du circuit européen Alps Tour Golf dont le premier à l’Ordre de mérite de ce circuit, Ugo Coussaud, un Français qui a fait ses études universitaires à l’Université Laval.

«Je trouve intéressant que notre Circuit Canada Pro Tour attire des joueurs de l’extérieur, a commenté Bussières. Je ne veux pas paraître prétentieux, mais la présence de golfeurs étrangers ne m’intimide aucunement. Au contraire, elle m’amène à me concentrer davantage.»

Un autre point d’intérêt sera la participation de Maude-Aimée LeBlanc. Rétablie d’une blessure au dos qui l’a tenue à l’écart du jeu depuis la mi-juin, LeBlanc renoue avec la compétition, une semaine avant la présentation de l’Omnium féminin CP.

Outre LeBlanc, trois autres golfeuses participeront à la Coupe Canada. Il s’agit de Sylvie Schetagne, une habituée des tournois de Circuit Canada Pro Tour, l’Ontarienne Casey MacNeil et Noémie Paré, une golfeuse amateur de 18 ans de Victoriaville.

Deuxième au classement Coors Light, Bussières devra aussi se mesurer à celui qui le précède, l’Ontarien Stéphane Dubois, et ceux qui le suivent, soit Sonny Michaud (La Tempête), Dave Lévesque (Château Bromont) et le Torontois Branson Ferrier.