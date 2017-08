La Canadienne Bianca Andreescu s’est vu remettre le prix de la WTA pour la plus belle percée durant le mois de juillet.

Elle est la deuxième Canadienne à mériter pareil honneur après Eugenie Bouchard, en janvier 2014, et la plus jeune joueuse à recevoir ce titre cette année.

Andreescu a terminé devant l’Américaine Catherine «CiCi» Bellis et la Tchèque Katerina Siniakova.

L’Ontarienne de 17 ans, 144e joueuse mondiale, a franchi avec succès les étapes de qualification des Internationaux de Wimbledon, remportant ses trois matchs sans laisser filer une seule manche.

Elle a plus tard mérité un laissez-passer pour l’Omnium de Washington et a battu Camila Giorgi, 70e joueuse mondiale. Du coup, elle devenait la plus jeune canadienne depuis 1988 à remporter un match du tableau principal de la WTA.

Lors de ce même tournoi, elle a mérité une place en quarts de finale pour la première fois de sa jeune carrière après avoir éliminé la Française Kristina Mladenovic, 13e joueuse mondiale, 6-2, 6-3. Ce faisant, elle devenait la première joueuse née en l’an 2000 à vaincre une membre du top-20.

En première moitié d’année, Andreescu a uni ses efforts à ceux de Carson Branstine pour remporter les titres juniors en double féminin aux Internationaux d’Australie et aux Internationaux de France.