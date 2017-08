TORONTO — Blake Snell a signé une première victoire en près d’un an et les Rays de Tampa Bay ont continué leur domination contre Marco Estrada en l’emportant 6-4 contre les Blue Jays de Toronto, mardi soir.

Snell (1-6) a lancé pendant six manches, allouant quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles. Le gaucher de 24 ans n’avait pas gagné depuis le 22 septembre 2016.

Lucas Duda et Wilson Ramos ont cogné une longue balle contre Estrada et Corey Dickerson a ajouté un simple d’un point pour aider les Rays (60-61) à mettre fin à une série de quatre revers. Alex Colome s’est occupé de la neuvième manche pour enregistrer un 35e sauvetage cette saison.

Estrada (5-8) a mis fin à une séquence de quatre bons départs consécutifs, accordant six points et 10 coups sûrs en quatre manches et un tiers de travail. Le droitier de 32 ans, qui avait maintenu une moyenne de points mérités de 2,08 à ses quatre dernières sorties, a aussi donné quatre buts sur balles et il a retiré trois frappeurs sur des prises.

Estrada a éprouvé des difficultés cette saison contre les Rays, subissant une défaite à ses quatre départs contre eux cette saison. Il a concédé 22 points en 18 manches et deux tiers.

«Ils trouvent des façons de me battre, a mentionné Estrada. Je n’ai pas réussi à résoudre leur énigme. Je me sentais bien aujourd’hui. Je trouvais que j’avais effectué de bons tirs et soudainement, nous tirons de l’arrière par cinq points.»

Josh Donaldson a cogné un circuit de trois points et Kevin Pillar a produit l’autre point des Blue Jays (57-62), qui avait gagné leurs trois derniers matchs.

Steve Pearce a marqué le premier point du match, à la suite d’un double de Pillar en deuxième manche.

Duda a toutefois répliqué dès la manche suivante en procurant une avance de 2-1 aux Rays lorsqu’il a expédié le premier tir de sa présence au marbre dans les gradins du champ droit.

Les Rays ont pris les devants 4-1 en quatrième. Ramos a d’abord frappé un circuit contre Estrada et l’ancien joueur des Blue Jays Adeiny Hechevarria a claqué un double avant de venir croiser la plaque sur un simple de Dickerson.

Alors que les coussins étaient tous occupés en cinquième manche, Estrada a donné deux buts sur balles pour faire 6-1 Rays avant de remettre la balle au gérant John Gibbons. Estrada a avoué qu’il a perdu sa concentration après deux erreurs de ses coéquipiers.

«Je suis fâché d’avoir laissé ces situations me déranger, a-t-il affirmé. Je sais que tout le monde fait des efforts. Tout le monde sait que les Rays ont du succès contre moi et quand des jeux ne sont pas réussis, ça devient difficile de lâcher prise. Je n’ai pas l’habitude de penser à ça, mais aujourd’hui, ça m’a affecté et j’ai donné deux buts sur balles.»

Plutôt en cinquième manche, Rob Refsnyder avait commis une erreur et Pillar avait perdu de vue une chandelle de routine au champ centre.

«Nous avons eu une manche difficile, a laissé savoir Gibbons. Nous aurions pu réussir un double jeu sur la flèche à rob et ensuite, Kevin a perdu la balle dans le crépuscule. Dans l’ensemble, ce n’était pas beau à voir, mais les tirs d’Estrada avaient du mordant.»

Donaldson a redonné espoir aux siens en cognant son 18e circuit de la saison, une claque de trois points contre Snell. Ce ne fut toutefois pas suffisant.