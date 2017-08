WASHINGTON — Kole Calhoun a fait tourner le vent avec un circuit de deux points en sixième, mercredi, guidant les Angels de Los Angeles vers un gain de 3-2 aux dépens des Nationals de Washington.

Calhoun a frappé son 14e circuit de la saison contre Tanner Roark (9-8), procurant l’avance finale aux Angels. Mike Trout était sur les buts grâce à un simple à l’avant-champ.

Luis Valbuena avait grugé l’écart une manche plus tôt, avec un circuit en solo.

Quatre coups sûrs ont suffi aux Angels pour ce gain, leur septième en huit matches.

Le club est deuxième dans la course au match éliminatoire de l’Américaine, pourchassé de près par au moins quatre autres équipes.

Ricky Nolasco (6-12) a lancé pendant cinq manches et deux tiers, accordant deux points et cinq coups sûrs. Il a une fiche de 2-0 à ses quatre dernières sorties.

Cam Bedrosian a récolté un sixième sauvetage.

Chez les Nationals, Ryan Zimmerman a claqué un circuit de deux points en première. Roark a permis trois points et quatre coups sûrs en sept manches.

Giants 1 Marlins 8

Giancarlo Stanton n’a pas frappé de circuit mais dès la première manche, il a fourni un simple, un but volé et un point marqué pour aider les Marlins de Miami à battre les Giants de San Francisco, 8-1.

Les Marlins ont marqué quatre fois en première sur un simple de Marcell Ozuna, un optionnel de J.T. Realmuto et un double de deux points de Tomas Telis.

Stanton avait cogné une longue balle à ses six derniers matches. Il a frappé un autre simple en huitième, mercredi. À ses autres présences au bâton, il a été atteint par un tir et retiré deux fois sur des roulants.

Jose Urena (11-5) a espacé un point et sept coups sûrs en cinq manches. Les Marlins concluaient un séjour à la maison avec une fiche de 5-1.

Matt Cain (3-10) a vu son rendement chuter à 0-9 à ses 13 derniers départs. Il a permis cinq points en quatre manches.

Pirates 6 Brewers 7

Manny Pina a claqué le cinquième et le plus important des circuits des Brewers et Milwaukee a eu le dessus face aux Pirates de Pittsburgh, 7-6.

Frappé contre Juan Nicasio (1-5), son neuvième circuit de la saison a été bon pour deux points en huitième, portant le score au compte final.

Keon Broxton (deux fois), Neil Walker et Travis Shaw ont aussi fourni des coups de quatre buts pour les Brewers, qui sont invaincus depuis quatre matches.

La victoire est allée à Anthony Swarzak (1-0), tandis que Corey Knebel a inscrit un 24e sauvetage.

Josh Bell a frappé trois coups sûrs et a produit deux points pour les Pirates, qui ont échappé leurs quatre dernières rencontres.