SEATTLE — Récemment acquis, Yonder Alonso a claqué son premier circuit dans son nouvel uniforme en plus de produire trois points et Marc Rzepczynski a retiré Chris Davis alors que les sentiers étaient remplis pour permettre aux Mariners de Seattle de l’emporter 7-6 face aux Orioles de Baltimore, mercredi.

Alonso, acquis lors d’une transaction avec les Athletics d’Oakland le 6 août, a cogné une longue balle de deux points en quatrième manche, son 23e circuit de la saison. Il a ajouté un simple d’un point lors de la cinquième manche et a frappé un autre simple en septième.

Leonys Martin a amorcé la sixième en claquant son troisième circuit pour donner les devants aux Mariners 7-4.

Le stoppeur des Mariners, Edwin Diaz, s’est amené au monticule en neuvième et a accordé des buts sur balles aux trois premiers frappeurs auxquels il a fait face. Manny Machado a ensuite frappé un ballon-sacrifice pour réduire l’écart 7-5, mais Martin a prévenu le coup sûr supplémentaire en plongeant pour capter la balle au champ droit.

Diaz a retiré Jonathan Schoop grâce à des prises, mais Trey Mancini et Mark Trumbo ont forcé un point supplémentaire. Rzepczynski est venu en relève et a retiré Davis en trois lancers, récoltant son premier sauvetage.

Tony Zych (6-3) n’a accordé aucun point en une manche et deux tiers de travail en relève. En quatre manches et un tiers, Ubaldo Jimenez (5-8) a alloué six points.