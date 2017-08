HOUSTON — Le releveur des Diamondbacks de l’Arizona Rubby De La Rosa subira une opération de type Tommy John pour une deuxième fois.

Le gérant des Diamondbacks, Torey Lovullo, a annoncé la nouvelle jeudi, avant le match entre les Diamondbacks et les Astros de Houston.

Il a indiqué que De La Rosa était ennuyé par un problème au coude depuis une dizaine de jours et qu’il devra finalement passer sous le bistouri pour remplacer un ligament dans son coude droit.

De La Rosa avait subi cette chirurgie en 2011 vers la fin de sa première campagne dans les Ligues majeures, avec les Dodgers de Los Angeles. Il avait ensuite raté la majorité des saisons 2012 et 2013.

Âgé de 28 ans, De La Rosa a participé à neuf matchs avec les Diamondbacks cette saison, compilant un dossier de 0-1 et affichant une moyenne de 4,70 en sept manches et deux tiers de travail. Sa dernière sortie remonte au 1er août, quand il a accordé un circuit et retiré deux frappeurs sur des prises en une manche au monticule dans un revers de 16-4 face aux Cubs de Chicago.

Lovullo a précisé que la date de l’opération n’avait pas encore été déterminée. Il n’était pas certain aussi de l’échéancier, mais il a admis qu’il ne s’attendait pas à ce que De La Rosa effectue un retour au jeu avant la saison 2019.