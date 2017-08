CHICAGO — Le Baseball majeur est en discussion avec l’Association des joueurs pour trouver des solutions pour accélérer le déroulement du jeu et le commissaire Rob Manfred a ajouté jeudi qu’il espérait trouver un terrain d’entente plutôt que d’imposer unilatéralement des changements.

Manfred a aussi indiqué que le groupe de Bruce Sherman a présenté à la ligue la structure financière de son offre d’achat des Marlins de Miami et a réaffirmé sa confiance que l’équipe pouvait avoir du succès dans ce marché. Prenant la parole à la fin des assises des propriétaires, Manfred a également exprimé sa surprise entourant la suspension de l’arbitre Joe West pour trois rencontres à la suite de commentaires à l’endroit du troisième-but des Rangers du Texas Adrian Beltre.

La durée moyenne des matchs de neuf manches en 2016 a été de 3 heures et 5 minutes, comparativement à 2 h 56 en 2015, la première saison de Manfred comme commissaire. Le Baseball majeur avait suggéré des changements dès cette saison, comme l’installation de cadrans limitant la durée entre les tirs et l’imposition d’une limite sur le nombre de visites du receveur au monticule. Le président de l’Association des joueurs, Tony Clark, avait toutefois indiqué que son groupe n’accepterait pas ces changements. La ligue a le droit d’imposer des changements de manière unilatérale si elle donne un an d’avis au syndicat des joueurs.

«Nous avons rencontré Tony Clark et un groupe de joueurs la semaine dernière, a indiqué Manfred, jeudi. Le ton des conversations était très positif. Chapeau à Tony et aux joueurs pour ça, et je demeure confiant que nous effectuerons des changements la saison prochaine pour améliorer de manière significative le rythme des matchs.»

Manfred a refusé d’entrer dans les détails sur les changements possibles ou sur les solutions si la ligue est incapable de s’entendre avec le syndicat des joueurs.

«Je crois que la meilleure solution pour le baseball — et je veux dire pour les équipes et les joueurs —, c’est de trouver un terrain d’entente», a-t-il répété.

L’ordre du jour n’était pas particulièrement chargé lors des assises, qui ont eu lieu dans un hôtel de Chicago. L’un des sujets était la vente des Marlins par Jeffrey Loria au groupe de Sherman pour 1,2 milliard $ US. L’ancien arrêt-court des Yankees de New York Derek Jeter fait partie du groupe de Sherman et héritera de la responsabilité des opérations baseball de l’équipe quand la vente sera approuvée.

Sherman a rencontré le comité des propriétaires du Baseball majeur mercredi et la vente pourrait être conclue d’ici la fin de la saison régulière. Manfred a rejeté les inquiétudes concernant des rapports selon lesquels le groupe était toujours à la recherche de partenaires financiers.

«Le groupe mené par monsieur Sherman nous a présenté une structure financière qui nous permettrait de conclure la transaction en respectant les règles du baseball, a-t-il noté. Ça ne veut pas dire qu’ils ne chercheront pas d’autres partenaires ou qu’ils en cherchent peut-être. Mais la structure est en place pour leur permettre de conclure la vente selon nos règles.»