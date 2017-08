HOUSTON — Patrick Corbin est passé à un retrait près d’un premier blanchissage en carrière et d’un premier match complet depuis 2013, mais il a tout de même guidé les Diamondbacks de l’Arizona vers une victoire de 4-0, jeudi, contre les Astros de Houston.

Après avoir accordé un double à Yuli Gurriel après deux retraits en fin de neuvième manche, Corbin a cédé sa place à Archie Bradley au monticule. Bradley a mis fin à la rencontre en retirant Marwin Gonzalez sur des prises.

Corbin (10-11) a limité les Astros à quatre coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré sept frappeurs sur des prises. Corbin avait aussi blanchi les Cubs de Chicago pendant six manches et deux tiers à son départ précédent, ce qui signifie qu’il n’a pas accordé de point à ses dernières 16 manches et un tiers de travail.

Daniel Descalso a frappé un circuit à l’intérieur du terrain en quatrième manche, grâce à une claque qui est passée par-dessus le voltigeur de centre Jake Marisnick avant de rebondir contre le mur et de s’éloigner de ce dernier.

Ce circuit creusait l’écart à 2-0 en faveur des Diamondbacks. Jake Lamb ensuite frappé son 26e circuit de la saison en sixième manche.

Le partant des Astros Mike Fiers (7-8) a accordé trois points, dont deux étaient mérités, sept coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers.

Indians 9 Twins 3 (1er match)

Yan Gomes et Jason Kipnis ont cogné un circuit chacun et les Indians de Cleveland ont défait les Twins du Minnetoa 9-3 dans le premier match d’un programme double.

Gomes a claqué un circuit de trois points en huitième manche. Kipnis est revenu à la charge deux frappeurs plus tard, creusant l’écart à 7-2.

Les Indians ont porté leur fiche au Target Field en 2017 à 9-0.

Byron Buxton a cogné un circuit pour les Twins, qui ont établi un record d’équipe en accumulant 19 retraits sur des prises dans un match de neuf manches.

Carlos Carrasco (12-5) a accordé cinq coups sûrs en cinq manches. Il a retiré neuf frappeurs de suite — dont cinq d’affilée sur des prises — après la longue balle de Buxton en deuxième manche.

Du côté des Twins, Kyle Gibson (6-10) a concédé trois points et sept coups sûrs en plus de quatre manches au monticule. C’est la 15e fois en 21 départs cette saison que Gibson ne franchit pas la sixième manche.