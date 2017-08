CHICAGO — Phillip Ervin a cogné un circuit de deux points pour briser l’égalité en septième manche et a produit quatre points à son premier départ dans les Majeures, permettant aux Reds de Cincinnati de défaire les Cubs de Chicago 13-10, jeudi.

Ervin a également frappé un simple et un double en quatre présences au bâton. Mercredi, la recrue de 25 ans avait claqué une longue balle, son premier coup sûr dans la MLB, alors qu’il était frappeur substitut.

Joey Votto a frappé un circuit de trois points lors d’une deuxième manche prolifique au cours de laquelle pas moins de neuf points ont été marqués aux dépens du partant des Cubs Jon Lester.

Ian Happ a claqué deux longues balles en solo et un ballon-sacrifice, et Alex Avila a étiré les bras en plus de récolter trois points produits pour les Cubs, qui ont frappé six circuits afin d’effacer un déficit de neuf points pour la première fois depuis août 1989 face aux Astros de Houston.

Braves 10 Rockies 4

Ender Inciarte a frappé deux des quatre circuits des siens et il a aidé les Braves d’Atlanta à battre les Rockies du Colorado 10-4.

Freddie Freeman et Tyler Flowers ont aussi cogné des circuits pour les Braves, tandis que Lucas Sims (1-3) a enregistré une première victoire en carrière dans les Ligues majeures.

Les quatre longues balles des Braves ont été réussies aux dépens de Jeff Hoffman (6-5).

Les Rockies pourraient avoir subi un dur coup en septième manche, quand le troisième-but étoile Nolan Arenado a dû quitter la rencontre en raison d’une blessure à la main gauche.

Arenado a été atteint par une balle frappée avec puissance par Lane Adams. La balle a semblé l’atteindre au même endroit où il avait été atteint par un tir de Vance Worley, des Marlins de Miami, dimanche.