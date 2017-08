NEW YORK — Les Yankees ont placé le nom de leur joueur de premier but Garrett Cooper sur la liste des blessés d’une durée de dix jours en raison d’une tendinite aux muscles ischio-jambiers et ont promu Tyler Austin des mineures, jeudi.

Austin a été ajouté à la formation en tant que joueur de premier but et frappera septième, jeudi soir, alors que les Yankees tenteront de balayer la série de quatre matchs face aux Mets de New York.

Avec Greg Bird qui devait occuper le poste au premier but et qui a dû s’absenter pendant la majorité de la saison en raison d’une blessure à la cheville, les Yankees ont utilisé en tout neuf joueurs à cette position cette année.

Cooper a été acquis lors d’une transaction avec les Brewers de Milwaukee le 13 juillet. Il maintient une moyenne au bâton de ,326 et il a récolté six points produits en 13 rencontres avec les Yankees.