NEW YORK — Les Mets ont placé le nom de l’arrêt-court Jose Reyes sur la liste des blessés de 10 jours en raison d’une blessure à la cage thoracique.

Le joueur d’avant-champ Wilmer Flores était aussi toujours absent de la formation partante, jeudi, alors que les Mets affrontaient les Yankees. Flores avait prévu s’entraîner avant le match, et l’équipe a toutefois choisi de ne pas inscrire son nom sur la liste des blessés. Le gérant Terry Collins a mentionné que Flores ne serait cependant pas disponible pour jouer.

Les deux joueurs avaient également été mis de côté mercredi soir.

Le club a rappelé Matt Reynolds et Gavin Cecchini des rangs mineurs. Reynolds s’alignait au troisième but et frappait huitième au Citi Field, alors que les Mets tentaient d’éviter un balayage de leur série face aux Yankees.

Le lanceur droitier Kevin McGowan a été rétrogradé dans les mineures.