NAPA, Calif. — Le porteur de ballon Marshawn Lynch des Raiders d’Oakland s’est entretenu avec les journalistes, jeudi, pour la première fois au camp d’entraînement et il a évité les questions au sujet de sa décision de rester assis pendant l’hymne national avant le match préparatoire de la semaine dernière contre les Cardinals de l’Arizona.

Lynch a parlé brièvement de son implication dans des causes caritatives à Oakland, y compris le don à venir de sacs à dos à des enfants démunis, un forum d’affaires pour les jeunes qu’il a récemment organisé et il a livré ses impressions sur le fait de jouer au Colisée cette semaine.

Quand la conversation a dévié sur le choix qu’il a fait de rester assis pendant l’hymne national, un geste imité par l’ailier défensif Michael Bennett des Seahawks de Seattle avant un match préparatoire à Los Angeles, Lynch a offert des réponses énigmatiques.

Un journaliste a fait allusion à l’éléphant dans la pièce en questionnant Lynch.

«Je pense que l’éléphant a quitté la pièce parce qu’une petite souris s’est pointé, a déclaré Lynch. Ne dit-on pas que les éléphants ont peur des souris ou quelque chose du genre?»

Même quand les journalistes ont insisté, Lynch est demeuré évasif.

Questionné à savoir si l’entraîneur des Raiders, Jack Del Rio, offre à ses joueurs l’opportunité d’être eux-mêmes, Lynch s’est plutôt contenté de parler de la façon d’exécuter les tracés.

Plus tard, on lui a demandé si c’était important ou non pour lui que les amateurs arborant son chandail lors du match préparatoire de samedi contre les Rams de Los Angeles restent assis ou se tiennent debout pendant l’hymne national.

Il a de nouveau éludé la question, parlant plutôt du rôle important de l’attaque au sol de l’équipe.

Del Rio a mentionné plus tôt cette semaine qu’il avait parlé à Lynch de la situation et que Lynch lui a dit que c’était quelque chose qu’il faisait depuis 11 ans.

Sa décision de rester assis pendant l’hymne national a suscité des réactions mitigées à travers la NFL. L’ancien ailier rapproché des Packers de Green Bay, Jermichael Finley a qualifié son geste d’«égoïste» et un «instrument de marketing», tandis que le commissaire Roger Goodell a demandé aux amateurs de se montrer compréhensif face à la décision du joueur.

Lynch a pris un ton plus sérieux pendant quelques instants en parlant de son implication dans la communauté. Le joueur de 31 ans a déclaré à plusieurs reprises qu’il a pris sa décision de sortir de sa retraite après une année sabbatique principalement pour avoir l’occasion de jouer dans sa ville natale d’Oakland.

«C’est vraiment une bénédiction et ça me procure un sentiment agréable, a-t-il confié. Je prévois continuer à faire ce que je fais dans la communauté. Maintenant que je suis ici, plus de gens dans la communauté pourraient effectivement soutenir ce que nous avons fait.»