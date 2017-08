NEW YORK — L’équipe du «Capitaine» s’est agrandie.

L’ancien joueur d’arrêt-court des Yankees de New York, Derek Jeter, et sa conjointe Hannah ont accueilli leur premier enfant. Selon un gazouillis publié vendredi par The Players’ Tribune, la plateforme médiatique fondée par Jeter, Bella Raine Jeter est née jeudi.

Cette naissance est survenue alors que celui qui a été nommé 14 fois au sein des équipes d’étoiles entreprend un nouvel emploi. Jeter est associé minoritaire du groupe mené par le spécialiste en capital de risque Bruce Sherman, qui a conclu un accord de 1,2 milliard $ US pour acheter les Marlins de Jeffrey Loria.