CHICAGO — Jake Arrieta a alloué qu’un seul point jusqu’en septième manche, Javier Baez a cogné un circuit en plus de récolter trois points produits et les Cubs de Chicago ont battu les Blue Jays de Toronto 7-4, vendredi.

Anthony Rizzo a cogné deux coups sûrs en quatre présences au bâton et a obtenu deux points produits, Victor Caratini a frappé trois coups sûrs, Jason Heyward et Albert Almora Jr. ont tous les deux claqué des simples d’un point pour les Cubs.

Arrieta (13-8) a alloué un point et six coups sûrs en six manches et un tiers de travail, remportant son troisième départ consécutif. Wade Davis a effectué les trois derniers retraits pour obtenir son 25e sauvetage de la saison.

Ryan Goins a frappé un simple de deux points et Kevin Pillar a ajouté un double d’un point, couronnant une huitième manche de trois points pour les Blue Jays. Miguel Montero, qui a amorcé la saison avec les Cubs, a frappé deux coups sûrs en quatre présences au bâton et a produit un point contre son ancienne équipe.

C’était la deuxième fois que les Blue Jays visitaient le Wrigley Field et la première fois depuis juin 2005.

Le partant des Jays J.A. Happ (6-9) a accordé cinq points et neuf coups sûrs en cinq manches de travail.

La formation torontoise a pris les devants rapidement en première manche lorsque Steve Pearce a frappé un simple d’un point.

Les Cubs ont répliqué avec trois points en deuxième manche, grâce notamment à une erreur de Happ. Heyward a égalé la marque sur un simple d’un point.

Baez et Almora Jr. ont enchaîné avec un simple d’un point.

Les Cubs ont creusé l’écart à 5-1 en cinquième lorsque Rizzo a claqué un simple de deux points.

Les Blue Jays ont marqué trois points en huitième aux dépens de Pedro Strop, s’approchant qu’à un point des Cubs. Le circuit de deux points de Baez en fin de manche a toutefois assuré la victoire aux Cubs.