DÉTROIT — Les Dodgers de Los Angeles ont retiré le nom de leur joueur de premier but Adrian Gonzalez de la liste des blessés et il sera en mesure de prendre part à la rencontre de vendredi soir face aux Tigers de Detroit.

Âgé de 35 ans, Gonzalez a raté plus de deux moins d’activités en raison d’une hernie discale. Sa dernière apparition sur le terrain remonte au 11 juin.

Gonzalez a frappé à six de ses 31 présences au bâton, dont un circuit et a produit six points en neuf matchs de réhabilitation dans les mineures.