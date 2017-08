GREENSBORO, N.C. — Ryan Armour a remis une carte de 61 (moins-9) et il s’est hissé à égalité au premier rang avec Weeb Simpson, vendredi, après deux rondes au Championnat Wyndham.

Armour, qui est entré au chalet après avoir joué la meilleure ronde de sa carrière, et Simpson affichent un pointage cumulatif de moins-13 lors du dernier tournoi de la saison du circuit de la PGA. Simpson a quant à lui bouclé le parcours en 64 coups.

Henrik Stenson accuse un coup de retard derrière les meneurs à la suite d’une ronde de 66. Ollie Schniederjans (63) et Vaughn Taylor (66) se retrouvent pour leur part à égalité au quatrième échelon, à moins-11.

Le meneur au terme de la première ronde, Matt Every, a suivi sa première ronde de 61 en remettant une carte de 72. Il est à six coups d’Armour et Simpson.

En vertu d’une ronde de 66, le Canadien Brad Fritsch fait partie d’un groupe de huit golfeurs à égalité en 19e position, à moins-7. Ses compatriotes David Hearn (68) et Nick Taylor (68) occupent respectivement les 37e et 44e places.