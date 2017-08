BRISTOL, Tenn. — Kyle Busch a poursuivi sa domination sur le Bristol Motor Speedway en terminant au premier rang de la plus récente épreuve de la série Xfinity de la NASCAR, vendredi soir.

Il s’agissait d’une 19e victoire toutes séries confondues à Bristol pour Busch, qui avait également remporté la course de mercredi lors de la Truck Series, mettant en vedettes des camionnettes. Et tout comme mercredi, Busch a dû surmonter une pénalité d’excès de vitesse dans les puits pour s’emparer du drapeau à damier.

Busch a gagné la première étape de la course, mais il s’est fait prendre au-delà de la limite dans les puits. Il a glissé en 29e position avant de reprendre la tête 58 tours plus tard et remporter la deuxième étape de l’épreuve. Busch n’a plus été ennuyé par la suite et il a signé une 91e victoire en carrière dans la série Xfinity.

Lors d’une relance alors qu’il ne restait que neuf tours à faire, Daniel Suarez est venu défier Busch, mais ce dernier s’est rapidement distancé.