ST. PETERSBURG, Fla. — Nelson Cruz a claqué deux doubles et son 30e circuit de la saison, Erasmo Ramirez a remporté son premier match avec les Mariners de Seattle depuis le 1er avril 2014, qui ont signé une victoire de 7-1 face aux Rays de Tampa Bay, vendredi soir.

La longue balle de Cruz a parcouru une distance de 482 pieds selon les statistiques de la MLB, la plus longue dans l’histoire du Tropicana Field.

Ramirez (5-4), qui a été échangé aux Mariners le 28 juillet après avoir porté les couleurs des Rays durant deux saisons et demie, a concédé un point et deux coups sûrs en six manches de travail.

Les coups sûrs de Robinson Cano, Cruz, Danny Valencia et Ben Gamel ont permis aux Mariners de prendre les devants par trois points en première manche aux dépens du lanceur partant Austin Pruitt.