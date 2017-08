PITTSBURGH — Matt Carpenter a cogné un circuit en deuxième manche, propulsant les Cardinals de St. Louis vers une victoire de 11-10 devant les Pirates de Pittsburgh, vendredi soir.

Alors que les Cardinals avaient les devants 2-1 et qu’il y avait deux retraits en deuxième manche, Carpenter a claqué une longue balle par-dessus le mur du champ centre, creusant l’écart 5-1. C’était le deuxième de trois circuits inscrits par les Cardinals au cours des trois premières manches.

Les Cardinals, qui avaient une avance de 11-3 en huitième, ont remporté les deux premiers matchs d’une série de quatre face aux Pirates pour demeurer à un match et demi d’écart derrière les Cubs de Chicago, au sommet de la section Centrale de la Ligue nationale.

Le droitier Carlos Martinez (10-9) a alloué trois points, six coups sûrs et il a retiré quatre frappeurs sur des prises dans la victoire. Seung Hwan Oh a récolté son 19e sauvetage de la saison.

Reds 5 Braves 3

Les Reds ont frappé trois circuits en sixième manche, dont une claque de deux points d’Adam Duvall, Sal Romano a été efficace pendant sept manches et Cincinnati a défait R.A. Dickey et les Braves d’Atlanta 5-3.

Une longue balle de Matt Adams en deuxième manche a procuré une avance de 1-0 aux Braves, mais Dickey n’a pu conserver cette avance. Le circuit de Duvall a également poussé au marbre Joey Votto.

Eugenio Suarez et Jesse Winker ont ajouté des circuits consécutifs après un retrait pour les Reds, qui ont cogné trois longues balles dans une manche pour une première fois cette saison.

Romano (3-5) a mis fin à une série de trois revers au mois d’août. Le lanceur recrue a été dominant après avoir concédé le circuit à Adams. Il a alloué un point et cinq coups sûrs et il s’agissait de sa plus longue sortie en neuf départs dans les Majeures.