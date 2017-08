HAMILTON — Le botteur du Rouge et Noir d’Ottawa Brett Maher a réussi six placements, aidant son équipe à infliger un revers de 37-18 aux Tiger-Cats de Hamilton., vendredi soir.

Le Rouge et Noir a porté sa fiche à 2-6-1 grâce à une première victoire à l’étranger cette saison. Les Tiger-Cats sont toujours en quête d’une première victoire (0-8) et ils obtiendront une semaine de congé.

Maher a réussi cinq placements de suite en première demie, dont un de 52 verges. Il en a ajouté un de 30 verges au début de la deuxième demie.

Le botteur des Tiger-Cats, Sergio Castillo, a réussi sa seule tentative de placement de la partie, sur une distance de 43 verges.

Greg Ellingson, Avery Ellis et Jake Harty ont inscrit un touché pour le Rouge et Noir. Luke Tasker et Brandon Banks ont répliqué pour l’équipe locale.

Le quart des visiteurs, Trevor Harris, a complété 36 de ses 48 passes pour des gains aériens de 394 verges. Il a également lancé deux passes de touché.

Le quart des Tiger-Cats, Zach Collaros, a pour sa part réussi neuf de ses 17 tentatives par la voie des airs et il a amassé 102 verges. Il a lancé une passe de touché, mais il a été victime d’un échappé coûteux pour amorcer le quatrième quart avant d’être remplacé par Jeremiah Masoli. Il s’agissait d’une 12e défaite de suite en tant que partant pour Collaros. Le record de la Ligue canadienne de football appartient à Lynn Amedee, qui avait perdu 13 départs consécutifs avec les Eskimos d’Edmonton, en 1963-64.

Le Rouge et Noir s’était donné une priorité de 15-10 à la mi-temps grâce au pied de Maher. Ce dernier a permis à sa troupe d’ajouter trois points au début du troisième quart.

Les partisans des Tiger-Cats ont acclamé Masoli lors de la séquence offensive suivante et le quart pensait bien avoir rejoint Banks pour un touché de 57 verges, mais le receveur a jonglé avec le ballon avant de l’échapper.

Le Rouge et Noir a profité de cette gaffe pour mettre le match hors de portée en fin de troisième quart. L’équipe a orchestré une séquence à l’attaque de 82 verges et Harris a mis la touche finale en repérant Ellingson pour un majeur de 35 verges.

Collaros a vraiment planté le dernier clou dans le cercueil de sa formation lorsqu’il a échappé le ballon dans son territoire. Avery Ellis a récupéré l’objet ovale et il a parcouru les 29 verges le séparant de la zone des buts pour porter la marque à 31-12 Rouge et Noir.