NEW YORK — Les Dodgers de Los Angeles ont acquis le voltigeur Curtis Granderson et une somme d’argent des Mets de New York en retour d’un joueur à être nommé plus tard ou un montant d’argent.

Les deux équipes ont confirmé la nouvelle après leur match respectif, vendredi soir. Âgé de 36 ans, Granderson a maintenu une moyenne au bâton de ,228 avec 19 circuits et 52 points produits cette saison.

Les Dodgers sont pratiquement seuls dans la course pour le sommet de la section Ouest de la Nationale. À la suite de leur victoire contre les Tigers de Detroit, les Dodgers montrent maintenant un dossier de 86-34 et ils possèdent une avance de 19 matchs sur les Rockies du Colorado.

Granderson viendra s’ajouter à un groupe de voltigeurs déjà bien nanti et composé de Cody Bellinger, Yasiel Puig, Chris Taylor ainsi que Joc Pederson.

Pederson a éprouvé des difficultés depuis quelques semaines, ne frappant que pour ,149 depuis la pause du match des étoiles. Granderson, tout comme Pederson, offre de la puissance du côté gauche du marbre.