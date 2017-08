VANCOUVER — Jerome Messam a réussi le seul touché des Stampeders de Calgary, qui ont eu le meilleur 21-17 sur les Lions de la Colombie-Britannique, vendredi soir.

Bo Levi Mitchell a complété 15 de ses 31 passes pour des gains aériens de 237 verges. Il a été victime d’une interception et il n’a pas lancé une passe de touché pour une première fois à ses 18 dernières parties.

Rene Parades a été parfait lors de cinq tentatives de placement pour les vainqueurs.

Jonathon Jennings a lancé une passe de touché à Chris Rainey et il en a inscrit un à la suite d’une course, pour les Lions. Il a réussi 25 de ses 37 passes et il a obtenu 236 verges par la voie des airs, mais il a été intercepté à deux reprises. Ty Long a réussi un placement pour l’équipe locale, qui a aussi raté un converti.

Grâce à cette victoire, les Stampeders (6-1-1) ont repris la deuxième place de la section Ouest de la Ligue canadienne de football. Ils accusent un point de retard derrière les Eskimos d’Edmonton et ils ont un point d’avance sur les Blue Bombers de Winnipeg.

Les Lions (5-4) restent en quatrième position, quatre points devant les Roughriders de la Saskatchewan, qui doivent disputer deux matchs de plus.

Les Stampeders montrent un dossier de 15-0 lorsqu’ils reviennent d’une semaine de congé, une séquence qui a commencé en 2004.

Après que les Stampeders eurent pris les devants 18-14 sur le premier jeu du quatrième quart, les Lions se sont approchés à un point quand Long a réussi un placement de 28 verges.

Les Stampeders et les Lions se sont échangé un dégagement et les visiteurs ont ajouté trois points à leur avance quand Parades a envoyé le ballon entre les poteaux sur une distance de 27 verges alors qu’il ne restait que 2:37 à jouer.

Rainey a ramené le botté d’envoi jusqu’à la ligne de 43 des Lions et ceux-ci ont joué de chance quand un échappé de Maurice Morgan a été infirmé par une reprise vidéo. Après un dégagement et un troisième essai et cinq verges à franchir, la passe de Jennings a été tout juste à court d’un premier jeu, mettant fin aux espoirs de victoire.