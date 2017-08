SEATTLE — L’ailier défensif Michael Bennett était le seul à rester assis, mais ça ne veut pas dire qu’il était isolé.

Comme la semaine dernière, Bennett était assis sur le banc des Seahawks lors du «Star-Spangled Banner», vendredi soir, avant un match préparatoire face aux Vikings du Minnesota.

À ses côtés mais debout se trouvaient le centre Justin Britt, la main sur l’épaule de Bennett, ainsi que l’ailier défensif Jeremy Lane. Ce dernier est resté assis lors de l’hymne américain précédant un match hors-concours l’an dernier.

«Ma femme et moi en avons discuté et nous voulions montrer notre soutien à Michael, a dit Britt. J’ai eu son accord avant de le faire. Je crois en mon geste. Je vais continuer de m’informer et d’essayer de comprendre pourquoi les choses dérapent.»

La semaine dernière, avant de rester assis pendant l’hymne avant le match contre les Chargers de Los Angeles, Bennett a dit que la violence à Charlottesville avait solidifié sa décision.

L’entraîneur de Seattle Pete Carroll le soutient également, bien qu’il ait dit que selon lui, les joueurs devraient être debout quand est joué l’hymne national.

Carroll a aussi salué le geste de Britt. Plus tôt cette semaine, Bennett a laissé entendre que le message qu’il veut envoyer aurait une plus grande portée si des joueurs blancs se joignaient à lui.

«Il est absolument impératif que des gars des deux côtés de la clôture se rassemblent et s’informent et se soutiennent, l’esprit ouvert, et ces gars-là vont vous le montrer, a dit Carroll. Ils reconnaissent que ce sont des dossiers dont on parle difficilement, mais je sais que notre équipe y travaille. Les gars sont déterminer à améliorer les choses.»

Britt n’écarte pas de s’asseoir avec Bennett à l’avenir mais pour l’instant, il prévoit continuer d’être debout à ses côtés lors du «Star-Spangled Banner».

«J’ai trouvé ça très touchant, a dit Bennett. C’était un moment très émotif pour moi, cette solidarité venant de quelqu’un comme Justin Britt. Pouvoir compter sur un gars en qui j’ai vraiment confiance et le voir tout risquer pour soutenir un coéquipier, c’était un moment très spécial.»

Les Seahawks vont disputer leur prochain match préparatoire vendredi soir, face aux Chiefs de Kansas City.