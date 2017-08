NIMES, France — L’équipe BMC Racing a remporté le contre-la-montre servant de lever de rideau à la Vuelta, samedi.

L’avance initiale est l’affaire de Rohan Dennis, un Australien.

BMC a franchi les 13,7 km en 15:58.

Quick Step Floors et Sunweb ont fini deuxième et troisième, six secondes derrière.

Le vainqueur du Tour de France Chris Froome s’est classé 18e, Team Sky arrivant quatrième. Il tente de devenir le troisième cycliste à s’imposer en Grande boucle et à la Vuelta la même année, après Jacques Anquetil (1963) et Bernard Hinault (1978).

Froome a remporté quatre fois le Tour de France mais jamais la Vuelta, y terminant deuxième en trois occasions, dont l’an dernier.

Nairo Quintana a choisi de ne pas défendre son titre. Alejandro Valverde, un coéquipier avec Movistar, s’est décommandé à cause d’une blessure subie lors du Tour de France. Tom Dumoulin, le champion du Giro, n’est pas en lice lui non plus.

Triple vainqueur de la Vuelta, Alberto Contador va se retirer après la course. Il compte sept victoires de prestige, incluant deux au Tour de France. Il est 63e.

Hugo Houle (AG2R La Mondiale) occupe le 105e rang. Michael Woods (Cannondale) est 102e. C’est toutefois Svein Tuft d’Orica-Scott qui a inscrit le meilleur résultat canadien, 34e.

L’étape de dimanche en sera une de 203 km sur le plat de Nîmes à Gruissan, en France.