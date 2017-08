VICTORIAVILLE, Qc — Le Montréalais Beon Yeong Lee a pris une sérieuse option sur la Coupe Canada Sani Marc en remettant une carte de 68, samedi, lors de la troisième ronde du tournoi disputé au Club de golf Victoriaville.

Lee, qui était meneur au terme des deux premières rondes après avoir égalé le record du parcours (63), s’est donné une priorité de cinq coups devant l’Américain Ryan McCormick et l’Ontarien Chris Hemmerich. Il montre un pointage cumulatif de moins-19.

«C’est bien de mener par cinq coups, mais tout est possible sur ce parcours qui offre plusieurs occasions d’oiselets avec ses six trous à normale cinq», a dit Lee, qui a connu un court passage à vide en commettant un boguey aux 14e et 15e trous.

En vertu d’une ronde de 69, le Québécois Pierre-Alexandre Bédard partage le quatrième échelon avec les Ontariens Drew Nesbitt et David Morland IV, qui a joué 64 en troisième ronde.

«J’ai connu un début de ronde plutôt lent et le fait de sauver quelques normales avec mon jeu court m’a remis en confiance, a déclaré Bédard. L’objectif sur ce parcours demeure le même: réussir le plus d’oiselets possible.»

Marc-Étienne Bussières et l’Américain Bart George se retrouvent à moins-12. Les anciens champions de la Coupe Canada Sani Marc, Bryn Parry (2011 et 2012) et Lee Curry (2015), suivent à moins-11.

Déjà assuré de remporter la Coupe Subway, remise au meilleur golfeur amateur, Jean-Michel Paré a joué 70 après deux rondes consécutives de 68. Il occupe la 11e position, à moins-10.

Le golfeur de 24 ans a recommencé à jouer cette semaine après avoir subi une fracture du pied droit en mai dernier.

«Étant donné que j’ai frappé mes premières balles en plus de deux mois en début de semaine, je suis satisfait de mon tournoi jusqu’à présent», a affirmé Paré.

Un chèque de 30 000 $ canadiens attendra le champion à la conclusion du tournoi, dimanche.