DÉTROIT — Un simple d’Adrian Gonzalez en septième manche a permis d’inscrire un premier point dans la rencontre et les Dodgers de Los Angeles ont blanchi les Tigers de Detroit 3-0, samedi.

Il s’agissait d’une sixième victoire consécutive pour les Dodgers et une 21e en 24 matchs. Les Tigers ont plutôt encaissé leur sixième défaite de suite et leur 12e lors de leurs 14 dernières rencontres.

Cody Bellinger a quitté la rencontre en septième manche. Il s’est blessé à la cheville en sixième en tentant de capter le ballon de Nicholas Castellanos. Yasiel Puig a frappé à sa place à la manche suivante. Son état sera réévalué quotidiennement.

En cinq manches, Hyun-Jin Ryu a alloué trois coups sûrs, un but sur balles et il a retiré quatre frappeurs sur des prises. Il a eu besoin de 89 lancers en cinq manches et il a été remplacé par Ross Stripling (3-4), qui s’est mérité la victoire.

Brandon Morrow et Kenley Jansen ont terminé la rencontre. Jansen a récolté un 33e sauvetage de la saison.

Le partant des Tigers Michael Fulmer (10-11) a concédé un point non mérité, trois coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. Il a retiré six adversaires grâce à des prises.