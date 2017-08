WEST DES MOINES, Iowa — Il y a deux ans, les États-Unis ont mis la table pour la plus importante remontée de l’histoire de la Coupe Solheim.

Seulement le plus gros effondrement de l’histoire de ce tournoi empêcherait les Américaines de conserver leur titre.

Les États-Unis ont pris les devants 10,5 à 5,5 contre l’Europe, samedi, égalant leur plus grosse avance à l’aube de la dernière journée.

Les Américaines ont remporté trois des quatre matchs de l’après-midi, sous la formule de la meilleure balle, et elles avaient divisé les honneurs des quatre premières parties en avant-midi, sous la formule de coups en alternance. Il y aura 12 affrontements en un contre un, dimanche.

Les États-Unis avaient également mené 10,5 à 5,5 en 1998 et elles avaient triomphé par quatre points.

Cristie Kerr a établi un nouveau record pour le plus grand nombre de points obtenus en carrière par une joueuse américaine à ce tournoi avec 20. Elle a remporté ses deux matchs en duo avec Lexi Thompson.

Kerr et Thompson ont vaincu Jodi Ewart Shadoff et Caroline Masson 5-et-3 en avant-midi avant de battre Georgia Hall et Catriona Matthew 4-et-2.

Les paires américaines composées de Brittany Lincicome et Brittany Lang ainsi que Austin Ernst et Paula Creamer ont aussi défait leurs adversaires en après-midi.

Shadoff et Anna Nordqvist ont fourni le seul point des Européennes en après-midi en ayant raison de Lizette Salas et Angel Yin 4-et-2.

Aucune équipe n’a déjà effacé un retard de plus de quatre points pour l’emporter. Tant à la Coupe Solheim qu’à la Coupe Ryder, le penchant masculin du tournoi.

Les Américaines ont gagné neuf fois cet événement contre cinq pour les Européennes.