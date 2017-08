LONG POND, Pa. — Le pilote IndyCar Ryan Hunter-Reay a obtenu le feu vert en prévision de l’épreuve de Pocono, dimanche, à la suite du violent accident dont il a été victime lors des qualifications.

Hunter-Reay a perdu la maîtrise de sa Honda, samedi, et a foncé directement dans le mur. Il a subi des blessures à une hanche et aux genoux, et a dû être hospitalisé pour se soumettre à une scanographie et un examen d’imagerie par résonance magnétique.

Hunter-Reay, vainqueur des 500 milles d’Indianapolis en 2014, a reçu son congé de l’hôpital samedi soir. Son état de santé a été réévalué dimanche matin, et le directeur médical de la formule IndyCar l’a jugé apte à prendre part à la course.

Son dernier triomphe sur le circuit de Pocono remonte à 2015. Avec quatre épreuves à compléter cette saison, il occupe le 12e rang au classement général.