BOSTON — Les Red Sox de Boston ont rendu hommage à l’analyste et ancien joueur de deuxième but Jerry Remy dimanche après-midi avant le match contre les Yankees de New York.

Remy, qui occupe le poste d’analyste aux matchs des Red Sox depuis 1988, a récemment reçu un cinquième diagnostic de cancer. Il doit commencer à recevoir des traitements de chimiothérapie cette semaine.

Âgé de 64 ans et originaire du Massachusetts, Remy s’est vu remettre un gant format géant des mains de Dustin Pedroia, actuel joueur de deuxième but des Red Sox. Il a reçu d’autres cadeaux de la part de la direction de l’équipe.

Remy a remercié les membres de sa famille et nommé quelques commentateurs et collègues avec lesquels il a travaillé depuis qu’il est analyste au réseau NESN.

Il s’est dit confiant de reprendre son poste l’année prochaine et voir les Red Sox soulever une autre bannière commémorant une conquête de la Série mondiale.

Remy a joué pendant dix saisons dans les Ligues majeures, les sept dernières avec les Red Sox. À sa première campagne à Boston, en 1978, il a été nommé sur l’équipe d’étoiles.

Il a également joué avec les Angels de la Californie.