WEST DES MOINES, Iowa — Cristie Kerr et Paula Creamer ont prévalu lors des matches une contre une, dimanche, aidant les Américaines à remporter la Coupe Solheim devant l’Europe, 16½ – 11½.

Kerr et Creamer ont signé leurs victoires en début de journée.

Lizette Salas a assuré les États-Unis de la victoire en l’emportant par un trou contre Jodi Ewart Shadoff.

Gerina Piller a dominé Florentyna Parker quatre et deux, puis Danielle Kang a mis la touche finale en s’imposant trois et deux face à Emily Pedersen.

Également championnes en 2015, les États-Unis ont remporté l’événement 10 fois sur 15.

Kerr a défait Mel Reid par deux trous avec un trou à disputer, tandis que Creamer a vaincu Georgia Hall par un trou. Hall s’est inclinée en ratant un roulé de quatre pieds au dernier trou.

Lexi Thompson a fait match nul contre Anna Nordqvist, comblant quatre trous d’écart aux dépens de la Suédoise. Angel Yin et Karine Icher ont aussi conclu leur affrontement sans qu’il y ait de gagnante.

Les victoires européennes: Caroline Masson a eu le dessus quatre et deux contre Michelle Wie; Catriona Matthew a battu Stacy Lewis par un trou; Carlota Ciganda a défait Brittany Lincicome quatre et trois; Madeleine Sagstrom a vaincu Austin Ernst trois et deux, et Charley Hull a gagné par un trou devant Brittany lang.