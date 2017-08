DÉTROIT — Justin Verlander n’a pas alloué de coup sûr avant la sixième et les Tigers de Detroit ont battu les Dodgers de Los Angeles 6-1, dimanche, mettant ainsi fin à une série de six revers.

La sortie exceptionnelle de Verlander (9-8) a été entachée par un circuit de Curtis Granderson, après deux retraits en sixième.

Le droitier est resté dans le match et a complété la huitième, accordant un seul autre coup sûr. Verlander a disposé de neuf frappeurs au bâton et a concédé un but sur balles. Daniel Stumpf s’est chargé de la neuvième.

Justin Upton a claqué un circuit de deux points, tandis que Dixon Machado et Miguel Cabrera ont fourni des doubles qui ont eu le même impact.

Les Dodgers avaient remporté leurs six dernières rencontres.

Kenta Maeda (11-5) n’a pas donné de coup sûr avant la sixième lui non plus. Il a toutefois permis quatre points dans cette manche, cédant sa place à compter de la septième.

Mariners 0 Rays 3

Blake Snell n’a donné que deux simples en sept manches et les Rays de Tampa Bay ont défait les Mariners de Seattle, 3-0.

Snell (2-6) a retiré huit frappeurs sur des prises et a donné deux buts sur balles.

Tommy Hunter a lancé en huitième, puis Alex Colome a récolté un 36e sauvetage.

Les Rays ont renoué avec la victoire après quatre défaites de suite. Quant aux Mariners, ils étaient vaincus pour la première fois en cinq rencontres.

Kevin Kiermaier a frappé un circuit en solo en première, puis Adeiny Hechavarria a ajouté une longue balle de deux points en septième.

Nelson Cruz des visiteurs a frappé un simple en deuxième, logeant la balle en lieu sûr dans un 12e match d’affilée.

Yovani Gallardo (5-9) a été victime de trois points et cinq coups sûrs en six manches et un tiers.

Angels 5 Orioles 4

Le frappeur suppléant Cameron Maybin a cogné un simple pour briser l’égalité en huitième manche, Kole Calhoun et Andrelton Simmons ont claqué une longue balle et les Angels de Los Angeles ont battu les Orioles de Baltimore 5-4.

Les Angels ont tiré profit de neuf buts sur balles pour remporter ce match et les honneurs de cette série de trois duels, au cours de laquelle ils ont frappé 11 circuits.

Alors que les deux formations se trouvaient à égalité 4-4 en huitième manche, Calhoun et Luis Valbuena ont soutiré un but sur balles à Brad Barch (3-4). Après deux retraits, Maybin a placé la balle en lieu sûr au champ droit.

Maybin avait raté les deux premiers affrontements de cette série en raison d’une blessure au genou.

Cam Bedrosian (3-2) n’a pas donné de coup sûr en relève et Bud Norris a fermé les livres pour récolter un 19e sauvetage cette saison.