NEW YORK — Adam Conley a établi un sommet personnel avec 11 retraits au bâton, dimanche, guidant les Marlins de Miami vers un gain de 6-4 face aux Mets de New York.

Conley (6-5) a espacé un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches.

Deux releveurs ont fait le lien vers Brad Ziegler, qui a mérité un sixième sauvetage.

Giancarlo Stanton a envoyé une autre balle au-delà des clôtures. Il mène les majeures avec 45 circuits en 2017.

Stanton a cogné une longue balle de trois points en septième, face à Jacob deGrom (13-7). Ce dernier a permis cinq points et 10 coups sûrs en six manches et un tiers.

Christian Yelich a obtenu trois simples et Dee Gordon a volé deux buts. Yoenis Cespedes a frappé un circuit en solo dans une cause perdante.

Reds 1 Braves 8

Tyler Flowers a cogné un grand chelem lors d’une cinquième manche de six points des Braves d’Atlanta, qui ont écrasé les Reds de Cincinnati 8-1.

Sean Newcomb (2-7) a alloué cinq coups sûrs et il a blanchi ses adversaires pendant cinq manches. Il a signé une première victoire depuis le 27 juin, à San Diego, et une première en huit départs au SunTrust Park.

Les Braves menaient 2-0 avant d’exploser en cinquième manche aux dépens du releveur Drew Storen. Ils ont inscrit quatre points avant même que Storen n’enregistre un retrait.

Brandon Phillips et Freddie Freeman ont tous deux placé trois balles en lieu sûr pour les Braves.

Les Reds ont été privés d’un premier balayage à Atlanta depuis 2009. Storen a accordé six points en deux tiers de manche.