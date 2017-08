VICTORIAVILLE, Qc — On ne pourra jamais accuser Beon Yeong Lee de faire les choses à moitié.

Deux jours après avoir égalé la marque du parcours du club Victoriaville, le Montréalais d’adoption a raflé les honneurs de la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins en égalant le record absolu de ce tournoi de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour.

En vertu d’une ronde finale de 68 pour un cumulatif de 265, 23 coups sous la normale, il a réédité l’exploit réalisé en 2014 par le Britanno-Colombien Oliver Tubb.

Lee a résisté à la poussée du vétéran David Morland IV qui a pris le deuxième rang après une dernière ronde de 66 et un total de 269 (-19). Morland accusait un retard de six coups sur Lee en début de journée.

Le Québécois Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge) et l’Américain Ryan McCormick terminent à égalité au troisième rang à 271 (-17), un coup de moins que Marc-Étienne Bussières (Longchamp) et l’Ontarien Drew Nesbitt.

Lee a inscrit des oiselets aux 3e, 4e, 5e, 12e et 13e trous et a commis un seul boguey, au 8e trou. En encaissant la première bourse de 30 000 $, il a presque quintuplé ses gains depuis le début de la saison en incluant les 4 400 $ provenant du Circuit Mackenzie PGA TOUR Canada.

«C’est évidemment le plus gros chèque de ma carrière, mais c’est avant tout ma victoire la plus prestigieuse, a dit Lee. C’est tout un honneur que de gagner un tel tournoi.»

Lee est venu à quelques centimètres d’améliorer la marque absolue du tournoi.

«J’ai bien essayé sur les cinq derniers trous, mais il n’était pas question de jouer de façon trop agressive, a-t-il dit. Je ne voulais surtout pas gâter ce que j’avais accompli depuis quatre jours.»

La troisième place de Bédard est d’autant plus significative que c’est justement à ce tournoi qu’il a entrepris sa carrière professionnelle en 2016. À 22 ans, il est devenu plus tôt cette saison le plus jeune champion de Circuit Canada Pro Tour lorsqu’il a gagné le Tournoi des Maîtres Valeurs mobilières Desjardins.

«Au lieu de participer à la qualification du Circuit Mackenzie Tour PGA TOUR Canada, j’ai décidé, en mars dernier, de me concentrer plutôt sur les tournois de Circuit Canada Pro Tour de façon à apprendre à gagner en me retrouvant le plus souvent possible dans les pelotons de tête, a expliqué Bédard. Je me réjouis d’avoir pris cette décision.»

Dave Lévesque (Château Bromont) et Tim Alarie (Saint-Jérôme) ont joué 65 (-7) pour terminer respectivement 13e et 21e.

«Il s’agit de ma meilleure ronde à vie ici, a dit Lévesque. Pour une raison que j’ignore, j’ai toujours été incapable d’inscrire de bas pointage sur ce parcours. C’est encourageant pour la balance de la saison.»

Sans peine, Jean-Michel Paré, du club hôte de Victoriaville, a remporté la Coupe Subway remise au meilleur golfeur de statut amateur. Le golfeur de 24 ans a conclu au 18e rang avec un pointage de 277 (-11) sur un pied d’égalité avec le champion de 2016, l’Ontarien Eric Hawerchuk.

Une fracture à un pied subie en mai dernier a failli empêcher Paré de participer au tournoi.

«Le médecin m’a déconseillé de jouer, mais je n’aurais pas raté cette semaine pour tout l’or au monde», a dit Paré, qui a en a mis plein la vue aux membres du club Victoriaville.

En vertu de sa cinquième position, Bussières a pris les devants au Classement Coors Light avec 1 423 points, 80 de plus que Sonny Michaud (La Tempête).

En quatre jours, les nombreux spectateurs ont été témoins de deux trous d’un coup (Neil Bautista et Ryan McCormick), un albatros (Blake Morris), 72 aigles et 1657 oiselets.