La NFL serait sur le point de finaliser une prolongation de contrat de cinq ans avec le commissaire Roger Goodell, selon une source bien au fait du dossier.

Cette prolongation le maintiendrait en poste jusqu’à la fin de la saison 2024. L’actuel contrat de Goodell est valable jusqu’à la fin de la saison 2019. La présente convention collective expire après la saison 2020.

Goodell est devenu commissaire en 2006. Il a touché un peu plus de 31 millions $ pour la saison 2015. Comme le bureau de la ligue n’est plus classé comme une organisation exonérée d’impôt, le salaire du commissaire n’est plus rendu public.

Ces négociations de contrat ont d’abord été rapportées par le Sports Business Journal.