ANDORRE-LA-VIEILLE, Andorre — L’Italien Vincenzo Nibali a remporté la troisième étape de la Vuelta et le vainqueur du Tour de France Chris Froome s’est emparé du premier rang au classement général après une solide performance lors de la première étape de montagne.

Froome était devant avec environ un demi-kilomètre à faire, mais Nibali a mené une charge lors du sprint final pour s’assurer la victoire à l’issue de cette étape de 158 kilomètres de Prades à Androrre-la-Vieille. Froome a terminé troisième, derrière l’Espagnol David De La Cruz.

Le coureur britannique compte deux secondes de priorité devant trois rivaux: De la Cruz, l’Irlandais Nicolas Roche et l’Américain Tejay Van Garderen.

Nibali s’est hissé au cinquième rang, à 10 secondes de Froome.

«C’était une étape difficile à cause de la chaleur, a déclaré Nibali. Le rythme était très rapide.»

Froome tente de devenir le troisième coureur à compléter le doublé Tour-Vuelta la même année. Il n’a jamais gagné la Vuelta, terminant trois fois deuxième, y compris l’année dernière.

Il a pris les devants à la fin de l’ascension finale avec environ huit kilomètres avant l’arrivée, mais il a perdu du temps lors d’une descente sinueuse très technique jusqu’à l’arrivée, rejoint éventuellement par le groupe de chasse.

Le Belge Yves Lampaert, qui portait le maillot rouge après avoir remporté la deuxième étape disputée sur le plat dimanche, a terminé à la 163e position, reculant jusqu’au 147 rang du classement général.

Le triple vainqueur de la Vuelta, Alberto Contador, qui prendra sa retraite après cette course, a terminé 37e et il occupe le 30e rang, à plus de trois minutes du sommet.

Le Français Marc Fournier est par ailleurs devenu le cinquième coureur à abandonner. Il a été impliqué dans une chute qui avait également entraîné les abandons de Anass Ait El Abdia et Javier Moreno, dimanche.