LONDRES — La Formule 1 lance son premier Championnat du monde virtuel pour les joueurs.

La compétition eSports commencera en septembre et les propriétaires de F1 espèrent qu’elle «établira une meilleure relation avec un public plus large, en particulier les plus jeunes.»

La série eSports de F1 permettra de départager les 40 pilotes les plus rapides en qualifications qui seront invités pour des demi-finales au Gfinity Arena de Londres, les 10 et 11 octobre. Les 20 meilleurs de ces demi-finales seront qualifiés pour la finale, disputée en marge du dernier Grand Prix de l’année à Abou Dhabi, le 25 novembre.

Les détails des prix n’ont pas été fournis par la F1, qui a été rachetée par la firme américaine de sport et de divertissement Liberty Media cette année.