ANAHEIM, Calif. — Le défenseur François Beauchemin effectuera un troisième séjour avec les Ducks d’Anaheim, avec lesquels il a signé un contrat d’une saison lundi.

La direction des Ducks a confirmé la nouvelle en milieu d’après-midi, sans préciser les détails de l’entente.

Selon diverses sources, le défenseur sorelois toucherait un salaire de base d’environ 1 million $.

Âgé de 37 ans, Beauchemin a d’abord joué à Anaheim entre 2005 et 2009 et a remporté la coupe Stanley en 2007. Après s’être joint aux Maple Leafs de Toronto à titre de joueur autonome, il est retourné aux Ducks à la suite d’une transaction, en février 2011, où il est demeuré jusqu’à la conclusion de la saison 2015.

Un ancien choix de 3e ronde du Canadien de Montréal en 1998, Beauchemin a passé les deux dernières campagnes avec l’Avalanche du Colorado, qui a racheté son contrat en juin.

Beauchemin a disputé 836 matchs en carrière dans la LNH, dont 525 avec les Ducks, et a marqué 73 buts et ajouté 198 mentions d’aide pour un total de 271 points. Avec les Ducks, il a inscrit 179 points, dont 53 buts, et affiché un ratio défensif de plus-47.

Il a également participé à 97 rencontres des séries éliminatoires, toutes dans l’uniforme des Ducks. Il est le meneur parmi les défenseurs dans l’histoire de l’équipe aux chapitres des matchs joués, des buts, des mentions d’aide de même que des buts et des points en avantage numérique.