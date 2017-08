CLEVELAND — L’ailier espacé Odell Beckham fils, des Giants de New York, s’est blessé à la cheville gauche dans un match préparatoire face aux Browns de Cleveland, lundi.

La blessure est survenue au deuxième quart.

Tout de suite après avoir capté une passe de 18 verges, Beckham a été plaqué par le demi de coin Briean Boddy-Calhoun, avec sa jambe gauche comme point principal de l’impact. Beckham a enlevé son casque et l’a jeté au sol dans un geste de frustration. Il a ensuite marché lentement vers son clan, jetant un regard de feu à la brigade défensive des Browns.

Beckham a passé quelques minutes sur le banc avant de retraiter au vestiaire. Les Giants ont dit qu’il a subi une entorse à la cheville. Les radiographies n’ont pas montré de fracture, mais d’autres tests seront effectués.

Beckham est l’un des joueurs les plus spectaculaires de la NFL. La saison dernière, il a capté 101 passes et a marqué 10 touchés. En trois campagnes, il totalise 288 attrapés, 4122 verges de cette façon et 35 touchés.

Les Giants vont entamer la saison régulière le 10 septembre, en rendant visite aux Cowboys de Dallas.