ATLANTA — Yonder Alonso a produit trois points avec deux doubles et les Mariners de Seattle ont eu raison des Braves d’Atlanta 6-5, lundi.

Alonso en est à sept points produits à ses cinq derniers matches. Il a frappé en lieu sûr à ses huit dernières rencontres.

Son premier double a brisé l’impasse de 2-2 en quatrième, poussant Leonys Martin et Jean Segura au marbre. Il a aussi fait marquer Martin en sixième, pour un coussin de 6-2.

Les Mariners ont remporté cinq de leurs six derniers matches, restant ainsi dans la course pour accéder au match éliminatoire de l’Américaine.

Andrew Albers (2-0) a donné quatre points en cinq manches, mais l’attaque était au rendez-vous. Edwin Diaz a inscrit un 28e sauvetage.

Kurt Suzuki a frappé un circuit dans une cause perdante. Ender Inciarte et Nick Markakis ont fourni trois coups sûrs chacun.

Mike Foltynewicz (10-9) a été victime de six points et neuf coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Diamondbacks 3 Mets 2 (10 manches)

A.J. Pollock a frappé un circuit de deux points en 10e et les Diamondbacks de l’Arizona ont battu les Mets de New York, 3-2.

Gregor Blanco a soutiré un but sur balles comme frappeur suppléant, puis Pollock a cogné son sixième circuit de la saison contre Erik Goeddel (0-1).

Fernando Rodney a donné un circuit en solo à Michael Conforto avant de récolter un 28e sauvetage. L’Arizona mettait un terme à une série de trois revers.

J.D. Martinez a placé les D’Backs aux commandes avec un simple d’un point en quatrième, mais Yoenis Cespedes a nivelé le score avec un simple opportun en septième.

Le lanceur gagnant a été le releveur Jimmie Sherfy (1-0).

Dodgers 6 Pirates 5 (12 manches)

Yasiel Puig a frappé un circuit en solo en 12e et les Dodgers de Los Angeles ont vaincu les Pirates de Pittsburgh, 6-5.

Son 22e circuit de la saison a été cogné face à Dovydas Neverauskas (1-1).

Les visiteurs avaient marqué cinq fois en septième, sur un grand chelem de Curtis Granderson et un simple d’un point de Corey Seager.

Luis Avilan (2-1) a lancé en 11e, puis Ross Stripling a inscrit un deuxième sauvetage.

Jose Osuna, Sean Rodriguez et Josh Harrison ont cogné des longues balles en solo, donnant aux Pirates une avance de 3-0 après trois manches.