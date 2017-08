TORONTO — Le porteur de ballon des Blue Bombers de Winnipeg Andrew Harris, le quart des Blue Bombers Matt Nichols et le receveur des Argonauts de Toronto S.J. Green ont été nommés les joueurs par excellence de la dernière semaine dans la Ligue canadienne de football.

Harris a joué un rôle important dans la victoire de 33-26 des Blue Bombers face aux Eskimos d’Edmonton, jeudi dernier. Il a porté le ballon 11 fois pour 105 verges de gains et a capté huit passes pour 120 verges de gains. Il est ainsi devenu le premier joueur depuis Avon Cobourne avec les Alouettes de Montréal, en 2008, à franchir le cap des 100 verges au sol et des 100 verges sur des réceptions au cours d’un même match.

Vétéran de huit saisons dans la LCF, Harris connaît l’une de ses meilleures campagnes en carrière. Il occupe le deuxième rang du circuit pour les verges au sol avec 495, et il compte aussi 459 verges sur des réceptions.

En conservant ce rythme, il pourrait devenir le premier joueur de l’histoire de la LCF à connaître une saison de 1000 verges au sol et de 1000 verges sur des réceptions.

De son côté, Nichols a établi un sommet personnel cette saison en amassant 390 verges par la passe dans la victoire des Blue Bombers.

Nichols a complété 32 de ses 40 passes et a lancé une passe de touché, en plus de courir trois fois avec le ballon pour 23 verges de gains et un majeur.

Cette saison, Nichols a complété 70,4 pour cent de ses passes pour 2414 verges de gains et 14 touchés.

Finalement, Green a accumulé 145 verges de gains sur des réceptions pour aider les Argonauts à reprendre possession du premier rang dans l’Est grâce à une victoire de 38-6 aux dépens des Alouettes de Montréal, samedi.

Green a capté neuf passes, dont deux pour des touchés, contre les Montréalais.

Après neuf matchs cette saison, Green pointe au deuxième rang de la LCF pour les verges de gains sur des réceptions (850) et pour les attrapés (56).