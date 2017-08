TARRAGONE, Espagne — L’Italien Matteo Trentin a remporté la quatrième étape de la Vuelta au sprint, mardi, tandis que Chris Froome a conservé le premier rang du classement général du tour.

Trentin a devancé Juan Jose Lobato et a eu le temps de lever les bras en arrivant au fil d’arrivée à la conclusion de l’étape de 198 kilomètres entre Andorre et la ville côtière de Tarragone.

«J’espérais obtenir la victoire puisque je connais une bonne saison, a dit Trentin. Tout le monde a travaillé ensemble. C’était magnifique de croiser l’arrivée comme ça.»

Âgé de 28 ans, Trentin a maintenant gagné des étapes dans chacun des trois Grands Tours. Il a également deux victoires d’étape au Tour de France à son palmarès et une au Giro d’Italia.

Stéphane Rossetto et Diego Rubio ont lancé une échappée au cours de l’étape sans dénivelé important et le peloton les a rattrapés avec moins de 10 km à faire.

Froome, qui a terminé en 17e position avec le même chrono que Trentin, a conservé son avance de deux secondes sur David de la Cruz, Nicolas Roche et Tejay Van Garderen.

Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, et Michael Woods, d’Ottawa, ont terminé l’étape respectivement au 33e et au 44e rang, avec le même temps que Trentin. Svein Tuft, de Langley, en Colombie-Britannique, a pris le 154e rang, à 3 minutes et 45 secondes du vainqueur.

Au classement général, Woods occupe le 11e rang, à 1:13 de Froome. Houle se retrouve au 78e échelon, à 15:36 de la tête, tandis que Tuft pointe au 178e rang, à 29:15 de Froome.

Mercredi, lors de la cinquième étape, les cyclistes franchiront 175,7 km entre Benicassim et Alcossebre.

La Vuelta prendra fin le 10 septembre, à Madrid.