TORONTO — Les Raptors de Toronto ont confirmé l’embauche de l’ailier K.J. McDaniels pour une saison, mardi.

L’athlète de six pieds six pouces originaire de Birmingham, en Alabama, a partagé la dernière campagne entre les Rockets de Houston et les Nets de Brooklyn. En 49 rencontres, il a maintenu des moyennes de 4,2 points et 1,7 rebond en un peu plus de 10 minutes de jeu par match.

McDaniels a été sélectionné par les 76ers de Philadelphie au 32e rang du repêchage de 2014. Il a disputé 148 matchs dans la NBA avec les 76ers, les Rockets et les Nets.