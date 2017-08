PHILADELPHIE — Le frappeur substitut Ichiro Suzuki a brisé l’égalité en cognant un circuit de trois points en septième manche, Giancarlo Stanton a claqué sa 46e longue balle de la saison et les Marlins de Miami ont battu les Phillies de Philadelphie 12-8, mardi, lors du premier match d’un programme double.

Dan Straily (8-8) a alloué trois points et deux coups sûrs — des circuits à Rhys Hoskins et Cameron Rupp — en six manches de travail.

Marcell Ozuna a également étiré les bras chez les Marlins lors d’une sixième manche de six points et J.T. Realmuto a claqué un circuit de deux points en neuvième.

Cesar Hernandez, Tommy Joseph et le frappeur substitut Andres Blanco ont également cogné des longues balles pour les Phillies. Les deux équipes ont combiné neuf longues balles au cours de la rencontre.

En six manches et un tiers, Aaron Nola (9-9) a concédé sept points et neuf coups sûrs. C’est la deuxième fois en autant de départs que le lanceur offre une piètre performance, lui qui avait connu auparavant 10 bons départs d’affilée.