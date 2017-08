DÉTROIT — Gary Sanchez a cogné deux circuits, Masahiro Tanaka a été solide durant sept manches à son retour au jeu et les Yankees de New York ont défait les Tigers de Detroit 13-4.

La claque de deux points de Sanchez en première manche a été estimée à 493 pieds par Statcast. Les Yankees ont alors pris les devants 2-0 et n’ont jamais regardé derrière par la suite.

Tanaka (9-10) a alloué trois points et six coups sûrs à sa première présence au monticule depuis le 9 août. Son nom a été placé sur la liste des blessés en raison de douleurs ressenties à l’épaule droite.

En deux manches et un tiers de travail, Matthew Boyd (5-7) a accordé sept points en sept coups sûrs.

Aaron Judge a frappé un circuit et a obtenu trois buts sur balles.

Aaron Hicks a ajouté un circuit pour les Yankees. Nicholas Castellanos en a frappé deux pour les Tigers, dont un circuit intérieur alors qu’il y avait deux retraits en neuvième manche.

Marlins 7 Phillies 4 (2e match)

Marcell Ozuna a frappé un circuit de deux points, Christian Yelich a claqué une longue balle de trois points et les Marlins de Miami ont complété un balayage lors d’un programme double en l’emportant 7-4 face aux Phillies de Philadelphie.

Williams et Andres Blanco ont tous les deux claqué des circuits rapidement pour les Phillies, Tommy Joseph a également étiré les bras et les deux équipes ont combiné un total de 14 circuits en deux matchs.

Le frappeur substitut Ichiro Suzuki a cogné un circuit de trois points qui a permis de briser l’égalité en septième manche et Giancarlo Stanton a ajouté sa 46e longue balle.

Jose Urena (12-5) a alloué trois points et cinq coups sûrs en cinq manches de travail. Brad Ziegler a récolté son troisième sauvetage en quatre tentatives.

Les Marlins ont pris les devants 6-0 en deuxième manche après le circuit d’Ozuna et celui de Yelich. Nick Pivetta (4-9) a concédé six points et sept coups sûrs, retirant quatre frappeurs sur des prises.

Athletics 6 Orioles 4

Ryon Healy a produit trois points avec des circuits et les A’s d’Oakland ont défait les Orioles de Baltimore, 6-4.

Jed Lowrie a frappé un deuxième circuit en deux matches, puis Khris Davis a mis la touche finale avec une longue balle lui aussi.

Le gain est allé au releveur Simon Castro (1-1), tandis que Blake Treinen a mérité un cinquième sauvetage.

Manny Machado a claqué un circuit de deux points pour les Orioles, dont la fiche a glissé à 60-64.

Ubaldo Jimenez (5-9) a permis cinq points en autant de manches. Il a gagné une seule fois à ses huit derniers matches.

Twins 4 White Sox 1

Jorge Polanco a claqué un circuit pour la deuxième fois en deux jours, l’une des trois longues balles des siens, et les Twins du Minnesota ont eu le dessus face aux White Sox de Chicago, 4-1.

Polanco a amorcé la quatrième manche en frappant son sixième circuit de la saison.

Kennys Vargas et Eddie Rosario ont étiré les bras face à la recrue Lucas Giolito (0-1), à ses débuts avec les White Sox. Les Twins conservent leur position afin d’accéder aux séries avec leur cinquième victoire en six matchs.

Giolito a alloué six coups sûrs et quatre points, retirant quatre frappeurs sur des prises.

Kyle Gibson (7-10) a retiré huit adversaires grâce à des prises, un sommet cette saison, accordant qu’un seul point.

Red Sox 9 Indians 1

Le premier frappeur Eduardo Nunez a produit cinq points pour aider les Red Sox de Boston à l’emporter 9-1 contre les Indians de Cleveland.

Nunez a contribué un circuit de trois points et un double de deux points.

Jackie Bradley fils a aussi réussi un coup de quatre buts pour Boston.

Doug Fister (3-6) a lancé pendant tout le match. Il n’a accordé que le circuit de Francisco Lindor, en première manche, ainsi que deux buts sur balles. Il a retiré six frappeurs au bâton.

Carlos Carrasco (12-6) a donné six points et huit coups sûrs en six manches et deux tiers.

Rockies 2 Royals3

Danny Duffy et quatre releveurs se sont succédé afin d’accorder que deux coups sûrs, aidant les Royals de Kansas City dans leur victoire de 3-2 face aux Rockies du Colorado.

Duffy n’a accordé aucun point jusqu’en sixième manche et a retiré les deux premiers frappeurs auxquels il a fait face, avant d’accorder un but sur balles à DJ LeMahier et un circuit à Nolan Arenado. Le joueur de troisième but étoile des Rockies a cogné son 28e circuit de la saison.

Duffy (8-8) a été retiré de la rencontre après six manches et 88 lancers. Il a accordé trois buts sur balles et a retiré sept frappeurs sur des prises. Arenado et Trevor Story ont été les seuls coureurs à atteindre les sentiers.

Scott Alexander a récolté son premier sauvetage en carrière.

En six manches et deux tiers, Jon Gray (5-3) a concédé trois points, dont deux mérités, six coups sûrs, un but sur balles et il a retiré six adversaires grâce à des prises.

Nationals 4 Astros 3

Matt Wieters a cogné un circuit de deux points, Howie Kendrick a claqué un triple de deux points et les Nationals de Washington ont battu les Astros de Houston pour une neuvième fois consécutive, 4-3.

La séquence victorieuse des Nationals face aux Astros date de 2012. Les Nationals ont remporté 13 des 14 derniers duels face aux Astros depuis 2011.

Le triple de Kendrick a nivelé la marque en troisième manche, avant que les Astros reprennent le dessus sur un simple d’un point de Josh Reddick. Anthony Rendon a frappé un double alors qu’il y avait deux retraits en quatrième, tout juste avant le circuit de Wieters, permettant aux Nationals de reprendre les devants.

Tanner Roark (10-8) a alloué six coups sûrs et deux points mérités en cinq manches et deux tiers de travail. Sean Doolittle a été parfait en neuvième pour obtenir son 15e sauvetage de la saison.

Charlie Morton (10-6) a accordé quatre points en six manches pour les Astros.