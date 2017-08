Les membres du Temple de la renommée du football Kellen Winslow et Harry Carson appuient la candidature de Cyrus Mehri au poste de directeur exécutif du syndicat des joueurs.

L’avocat des droits civils, qui a co-écrit la règle Rooney, a annoncé qu’il avait l’intention de défier DeMaurice Smith pour accéder à la plus haute fonction au sein de l’Association des joueurs de la NFL. Mercredi, Winslow, Carson et John Wooten ont apporté leur soutien à Mehri, même s’ils n’ont plus droit de vote.

Wooten, Carson et Winslow ont joué un rôle déterminant dans la création de la Fritz Pollard Alliance, une association regroupant des entraîneurs, dépisteurs et hauts dirigeants issus des minorités qui plaide pour des changements de politique dans les pratiques d’embauche dans la NFL.

«L’AJNFL est un groupe de travailleurs unis, et bon nombre des problèmes auxquels ils sont confrontés ressemblent à ceux auxquels sont confrontés d’autres travailleurs dans ce pays: problèmes de santé, de sécurité, de dignité et de longévité de carrière, ont-ils déclaré dans un communiqué. Les joueurs ont besoin d’un directeur exécutif qui est un expert en droit du travail et qui va se tenir debout devant la NFL. Personne n’est mieux préparé à le faire que Cyrus.

«Pendant toute sa vie professionnelle, Cyrus a combattu les entreprises américaines au nom des travailleurs, et il a une réputation d’intrépidité et de succès. Il a lutté contre certaines des plus grandes et puissantes entreprises du pays, comme Texaco, Coca-Cola et Ford, et il a fait des merveilles pour leurs employés. En tant que directeur exécutif de l’AJNFL, Cyrus fera la même chose pour les joueurs de la NFL: passé, présent et futur.»

Smith est à la tête de l’association depuis 2009 et l’a dirigé pendant le lock-out de 2011 et des négociations qui ont abouti à une convention collective de 10 ans.