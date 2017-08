NEW YORK — La Montréalaise Françoise Abanda et l’Ontarien Peter Polansky ont remporté leur match de premier tour du tournoi de qualification en vue des Internationaux des États-Unis mercredi matin.

Abanda, 12e tête de série des qualifications, a eu besoin de trois manches et 2 h 14 minutes pour venir à bout de la Russe Alexandra Panova 6-3, 3-6, 7-6 (4).

Abanda et Panova, respectivement âgées de 20 ans et 18 ans, ont affiché des statistiques semblables au chapitre du pourcentage d’efficacité des premières balles de service — 68 pour cent contre 66 pour cent en faveur d’Abanda — et ont toutes deux réalisé quatre bris de service.

Au deuxième tour, Abanda croisera le fer avec l’Allemande Antonia Lottner.

Quant à Polansky, classé 20e, il s’est montré plus expéditif contre le Russe Konstantin Kravchuk, qu’il a défait 6-3, 7-6 (5) en 82 minutes.

En deuxième ronde, Polansky rencontrera le Slovène Blaz Rola.

Par ailleurs, la journée n’a pas été parfaite pour la délégation canadienne puisque le Torontois Brayden Schnur a baissé pavillon devant l’Américain Mitchell Krueger en trois manches de 6-4, 4-6, 5-7.

Plus tard mardi, l’Ontarien Frank Dancevic affrontera l’Italien Luca Vanni.