CHICAGO — Les Twins du Minnesota ont rappelé le releveur droitier John Curtiss de leur club-école de Rochester au niveau AAA.

Curtiss, rappelé avant le match de mercredi contre les White Sox de Chicago, pourrait devenir le 50e joueur différent employé par les Twins cette saison et le 12e à effectuer ses débuts dans les Ligues majeures.

Choix de 6e ronde en 2014, Curtiss affiche une moyenne combinée de points mérités de 1,28 aux niveaux AA et AAA cette année. Il a protégé 19 matchs dans les ligues mineures et a amassé 68 retraits sur des prises en 49 manches et un tiers.

Pour lui faire place au sein des formations de 40 et de 25 joueurs, les Twins ont désigné pour assignation le lanceur droitier Tim Melville.

Lundi soir, lors d’un programme double, Melville est devenu le 16e artilleur à amorcer un match pour les Twins en 2017.

C’est cependant Dillon Gee, un autre droitier, qui a été choisi pour occuper le poste vacant dans la rotation samedi prochain.