OTTAWA — La présence de la jeune Brooke Henderson amène un lustre supplémentaire à l’Omnium féminin CP, qui commencera jeudi.

L’Ontarienne classée 10e au monde sera la favorite du public au Ottawa Hunt and Golf Club, où elle est membre honoraire. Plusieurs amis et membres de sa famille vont également encourager la joueuse de Smiths Falls, une petite ville situé non loin de la capitale fédérale.

«Ce n’est plus un tournoi majeur mais pour les Canadiens, ça l’est encore, a dit Henderson, qui n’a que 19 ans. Ça me ferait tellement plaisir de soulever le trophée. Je suis juste très excitée d’avoir la chance de jouer devant des partisans formidables qui me soutiennent quand je suis aux quatre coins de la planète.»

De 1979 à 2000, l’événement figurait parmi les quatre grands tournois de la LPGA. Ce statut a été cédé à l’Omnium britannique en 2001.

Le peloton s’annonce quand même relevé car y seront aussi la numéro 1, So Yeon Ryu, la numéro 3 et championne en titre, Ariya Jutanugarn, la numéro 5 et triple championne, Lydia Ko, ainsi que Sung Hyun Park, In Gee Chun, Inbee Park et Shanshan Feng, d’autres membres du top 10 du golf féminin.

«J’espère connaître un beau départ, a dit Henderson. De là, je peux me nourrir de l’énergie des amateurs d’une ronde à l’autre. J’ai très hâte que ça commence.»

Maude-Aimée Leblanc de Sherbrooke et Anne-Catherine Tanguay de Québec sont aussi en lice.

Un total de 11 autres Canadiennes vont prendre le départ: Alena Sharp (Hamilton), Jennifer Ha (Calgary), Hannah Hellyer (Sterling, Ontario), Augusta James (Bath, Ontario), Lorie Kane (Charlottetown), Brittany Marchand (Orangeville, Ontario), Samantha Richdale (Kelowna), Maddie Szeryk (London), Grace St. Germain (Ottawa), Jaclyn Lee (Calgary) et Naomi Ko (Victoria).

Le tournoi se déroule au Ottawa Hunt and Golf Club pour la troisième fois. Il y a eu une alerte de tornade dans la région mardi, et le terrain a dû affronter la pluie et de forts vents.

«Les verts sont quand même dans un très bel état, ce n’est pas complètement trempé, a dit Ko. Les préposés ont passé beaucoup de temps à rendre ça tout beau pour nous.»

La plupart des joueuses sont bien reposées après une pause de deux semaines, mais 19 d’entre elles ont pris part à la Coupe Solheim, la semaine dernière. Ce groupe inclut les Américaines Cristie Kerr, Michelle Wie et Brittany Lincicome, d’anciennes championnes au Canada.

Plusieurs golfeuses vont porter un ruban jaune en mémoire de la légende du golf canadien Dawn Coe-Jones, qui a succombé à un cancer le 12 novembre dernier, à 56 ans. Elle a remporté trois tournois de la PGA, a disputé le championnat canadien plus de 20 fois et a fait son entrée au Panthéon canadien du golf en 2003.

«Je veux que tout le monde se souvienne d’elle, a dit Kane. Elle était mon soutien, probablement encore plus qu’elle pensait. Elle était celle qui me donnait un coup de pied au derrière quand j’en avais besoin.»