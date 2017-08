BALTIMORE — Zach Britton a mis un terme à sa séquence lors de laquelle il a converti 60 occasions de sauvetage.

Le stoppeur des Orioles de Baltimore a échappé une avance de 7-5 en accordant deux points aux Athletics d’Oakland en neuvième manche, mercredi.

Britton a concédé trois coups surs et un but sur balles, en plus d’effectuer un mauvais lancer, avant de se faire remplacer au monticule alors que la marque était égale.

Britton n’avait pas manqué un sauvetage depuis le 20 septembre 2015, face aux Rays de Tampa Bay.

Le gaucher s’approchait du record des 84 sauvetages convertis, détenu par Eric Gagne de 2002 à 2004.